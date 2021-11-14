入冬節氣「立冬」甫過，正所謂「立冬補冬、補嘴空」，一般提到立冬進補，都會習慣吃一些麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等藥膳湯品應景，進補暖身以增強體力、恢復元氣，你今年幫自己補身了嗎？小編倒是吃了不少麻油雞和薑母鴨……；不過，在大啖美食的同時，如果從另一個角度來看，冬季的到來也象徵著今年即將步入尾聲，又是新的一年、新的開始。每年到了這個時間，小花平台不忘提醒讀者，又值歲末年終之際，別忘了重新檢視家庭或是個人的保險保障，「是時候做保單健診了，好好除舊佈新一番，用全新的心情告別2021、迎接2022新一年的到來！」

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說到保單健診，可說是老生常談了，相信絕大多數讀者也都了解其重要性，除了可以「複習」手邊的保單內容外，同時還能利用保單健診順便檢視一下有沒有什麼保單純粹是「人情保」？

小花平台保險顧問指出，台灣人愛買保單的程度眾所周知，人壽保險滲透率更是連續數年高居世界第一；不過，卻僅有及低比例的民眾自認為保障充足，其中原因不乏許多人買的是「人情保單」，年幼時由父母代為投保，許多人對於自身保單的保障內容「很不熟」，甚至搞不清楚保了什麼……，因此建議每年定期檢視保單確實有其必要性。

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