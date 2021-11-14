臉書社團《外送員的奇聞怪事》管理員號召台灣熊貓15日集體罷工10分鐘，不少外送員當真。（截自臉書社團《外送員的奇聞怪事》頁面）

臉書社團《外送員的奇聞怪事》管理員表示罷工10分鐘的發文，只是「揶揄一下自己」。（截自臉書社團《外送員的奇聞怪事》頁面）

香港熊貓（foodpanda）外送員昨（13）日發起抗議平台配送費縮水活動，並在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發佈相關訊息，該社團管理員響應發文，號召台灣熊貓15日集體罷工10分鐘，「讓公司知道誰才是老大」。消息曝光引發熱烈討論，不過該管理員再發文表示「罷工10分鐘」其實只是自我揶揄，不料卻被當真，更搞笑表示「我個人再加10分鐘」。

香港熊貓這兩日發起罷工，並將相關訊息PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》。該社團管理員13日發文：「有了香港熊貓夥伴的拋磚引玉，我們台灣熊貓司機也不是吃素的，我在這正式宣布，台灣熊貓下星期一2021/11/15開始集體全面罷工！！！！我們就先試一下水溫，第一天我們就先意思一下，罷工個10分鐘就好，讓公司知道誰才是老大」。

不少外送員看到貼文認真回應：「霸起來，禮拜一我就開UE就好，算我一份」、「霸起來，公司營收高，爽到公司派，外送苦哈哈。要跑的去跑，霸的人多，跑的人不夠，訂單無法負荷，連續一週公司就會痛了」、「要揪罷工應該是要下禮拜才開始，讓願意參加罷工的人就不要選下禮拜的班，而不是班都選好了才要人罷工」、「10分鐘…..哈哈哈 笑到倒地，10分鐘根本沒差，顧路都不只10分鐘，有本事就罷個10天 10週 10個月，不然公司根本當作是個屁」。

而這個「罷工10分鐘說」其實只是開玩笑，該管理員今（14日）再發文：「下線回家後，發個文揶揄一下自己，你們給我報導成新聞！！！！？既然這樣，我個人再加10分鐘」。

有外送員質疑：「你去看留言，很少留言覺得你是揶揄或是開玩笑，而且你是從挺香港熊貓當開頭的，更何況你的身分是管理員，是不是因為上新聞了，才開始發現事情不太對？等記者再發一篇新聞說其實是開玩笑的，那熊貓又要被看不起一次了」，對此，管理員也回：「不是，就是揶揄，別人要怎樣拿它做文章是他家的故事，知道我的人就知道我的發文風格」。