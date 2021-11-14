富邦悍將董子恩。（富邦悍將提供）

在平鎮高中3年時從未開轟，富邦悍將新秀董子恩在11日、生涯第3場出賽就敲出生涯首轟，助隊扳平戰局，能開轟他直言意外，也希望帶著哥哥的鼓勵繼續在職棒場上拚戰，今天家人首度進場看他比賽，他也會將首安、首轟球獻給家人。

董子恩是富邦今年季中選秀第3輪選進的好手，9日升上一軍就排進先發陣容，10日敲出生涯首安，11日則是單場雙安，還在第9局敲出追平陽春炮，生涯首轟、首打點、首得分都在同場出爐。

開轟後，董子恩第一時間也收到效力樂天桃猿的哥哥董子浩的祝賀訊息，向他恭喜，也期許弟弟往後能更努力，穩定待在一軍，「哥哥希望我可以打出來，很高興我做到了，因為哥哥的傷病，我也希望能帶個哥哥的鼓勵繼續拚戰。」

董子浩在2014年投入選秀，但棒球路卻受到傷病困擾，曾因第五腰椎椎弓解離動刀，2018年球隊做健康檢查時卻被檢查出罹患肺結核，每天都至少要吞15顆藥持續了半年，至今仍在尋求生涯首安。

今年季末就獲得一軍機會，且生涯首安、首轟等成績都比哥哥快出現，董子恩坦言是預期之外，「本來預期是明年或後年，先利用這段時間把基礎打好，那發全壘打我也沒想過會飛出去，因為我高中轉木棒後完全沒轟過。」他回憶上次開轟，應該要追溯至國中新世代盃，「我記得在后里，那個球場很小。」

富邦在季末拉上幾位新人，尋求來年的可用之兵，賽前練習時也常看到總教練洪一中提點新秀，董子恩說：「洪總會提點一些心靈上的東西，他說，上場雖然會緊張，但要想辦法克服，也曾說，要練得多上場就不會怕，在場上就發揮得出來。」