生華科(6492)15日宣布，開發中新藥Pidnarulex(CX-5461)一期人體臨床試驗，展現具治多種癌症的潛力，目前收案中針對具包括BRCA1/2或PALB2基因缺損多種實體腫瘤療效擴增族群試驗摘要，獲選將於2022年美國臨床腫瘤學會年會主辦之胃腸道癌症研討會發表(2022 ASCO GI Cancers Symposium)。

胰臟癌有癌王惡名之稱，雖全球第一個PARP抑制劑Lynparza已在2019年底獲FDA核准用於BRCA突變的轉移性胰腺癌，但因胰腺癌之侵略性和預後不佳，目前仍具嚴重未被滿足的醫療需求市場。生華科這項試驗也納入具BRCA2/PALB2基因缺損的胰腺癌患者，希望能進一步驗證Pidnarulex在治療以及對現有療法發展出抗藥性的胰腺癌展現療效，並有機會早日開發成為跨癌種的精準醫療藥物。

Pidnarulex (CX-5461)為First in Class市場首見DNA損傷反應(DDR)新穎機制的小分子標靶藥物，透過合成致死作用，加速腫瘤細胞凋亡。獲選2022年1月20-22日於美國舊金山舉行之ASCO胃腸道癌症研討會上發表的此項試驗為開放性、多國、多中心收案，除了已在加拿大啟動收案，同時規劃於美、加共10個臨床中心進行，分為主要試驗組和探索組，分別收治具BRCA2或PALB2基因缺損的胰腺癌、乳癌、卵巢癌及攝護腺癌患者以及具BRCA1基因缺損或具其他HRD基因同源重組缺陷的卵巢癌患者。

此試驗主要指標為確認對具特定基因缺損癌症病人的最適投藥劑量，次要指標包括評估Pidnarulex (CX-5461)的安全性、耐受性以確認遲發性毒性、抗腫瘤活性及受試者生活品質改善情形等。

全球目前已經有數個PARP抑制劑被FDA核准分別用於治療具BRCA1/2基因缺損的胰腺癌、乳癌、卵巢癌及攝護腺癌等。 迄今臨床上使用最大的挑戰是抗藥性的產生，此外，PARP抑制劑須用於對如鉑類(Platinum)化療藥物敏感的癌症患者才具療效，如患者對化療藥物發展出抗藥性，同樣面臨無藥可用。

除了BRCA1/2，根據美國醫學遺傳學和基因組學學院 (ACMG)最新發布的醫病指南，PALB2突變基因是第三大最重要的乳癌基因，具這項突變基因罹患乳癌風險和BRCA突變相同，提高四到六成，也同樣有較高罹患卵巢癌和胰腺癌的風險，因此PALB2也是目前藥物開發重要的生物標記。