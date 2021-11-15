電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）上周出售手中部分持股，讓股價應聲下挫暴跌逾15%，現在又槓上要求富人多繳稅的美國參議員桑德斯（Bernie Sanders），馬斯克在推特上嗆問「是要我賣更多股票嗎？直說嘛！」，外界關注是否意味馬斯克還將賣出更多特斯拉持股。

綜合外媒報導，桑德斯13日在推特上要求富人支付「公平的稅金」，而這位無黨派的參議員一向主張富人應該繳更多的稅，他並曾在3月時推文指馬斯克與亞馬遜創辦人貝佐斯坐擁比美國底層40%人還多的財富是「不道德」的，馬斯克14日也在推特嗆辣回應現齡80歲的桑德斯「我是老忘記你還活著」，並問「要我賣更多股票嗎？直說嘛！」。

馬斯克先前在推特發起投票，問粉絲是否支持他出售特斯拉10%持股，結果獲得近6成的支持後，馬斯克動作迅速上周即出手，也讓股價應聲下跌，特斯拉單周跌逾15%，市值更蒸發1895億美元（折合新台幣約5.2兆元），而馬斯克雖然已經賣出約640萬股、價值約69億美元的股票，但距離要賣出10%的持股，還需要再出售1000萬股。

特斯拉股價在11月4日創下1229美元的新高紀錄後，儘管上周出現拉回，但今年以來仍有逾40%的漲幅。

報導指出，馬斯克賣股主要是為了繳交行使股票選擇權的相關的稅金，馬斯克過去即曾也解釋，自己並沒有拿現金工資或獎金，僅持有特斯拉的股票，因此唯一支付稅金的方式就是賣股。