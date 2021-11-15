秋冬漸冷，想要宅在家避寒的時間也相對較長，所以居家擴香的選擇就要更加謹慎，才能打造儀式感爆棚的溫馨環境。
C＆F香研所表示：為居家環境及家人選對一款安全擴香，能讓生活充滿儀式感，並喚醒對家的美好嚮往！在精油的配方之中，三大原則購買時可以多加注意：1.挑選無添加定香劑的擴香，減少身邊恐怖塑化劑的使用。2.香氛中酒精揮發液的使用也需要謹慎注意，盡量選擇食用級酒精，避免中毒情形產生。3.採用天然的精油單體成分，降低刺激和過敏的因素。
C＆F香研所的擴香皆是以天然的精油單體成分與植物油提煉而成，原料採用法、德、英進口複方香水精油及化妝品等級的揮發液，無添加定香劑，零添加如醇醚混合物等化工溶劑，採用食用酒精等級安全性較高的揮發液，擁有歐盟IFRA國際認證。
C＆F香研所調香師Christian Provenzano素有天才調香師之稱，曾為Agent Provocateur，Jasper Conran，Clive Christian Jo Malone等知名品牌調製香氛，以獨有香氛熱情、創意香氣見解和鼓舞人心的專業精神悉心調配，並揉合東方和歐洲地區的香味，讓每一款C＆F香氛都散發細膩精緻韻味。
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