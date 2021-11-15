長庚大學「中醫藥教學館」15日揭幕啟用。(蔡依珍攝)

長庚大學斥資近千萬在校內第二醫學大樓成立「中醫藥教學館」，15日揭幕啟用，館內不只收集藏書與展示各類中藥材，更創台灣校園首例，導入VR虛擬實境輔助中醫藥教學，將有助提升學生的學習成效，也為中醫創新教學翻開新頁。

長庚大學中醫系主任楊賢鴻指出，中醫藥為傳統醫學，授課內容以文言文為主，在學習上難免需面臨教材艱澀的挑戰，因此如何改良教學方式，進而引發學生的學習動力，對中醫系而言格外重要，隨著科技日新月異，適度將新科技導入教學，不但可以有效提升學習效果，也有助於傳統醫學與現代醫學的結合。

楊賢鴻表示，長庚斥資近1000萬於校內第二醫學大樓4樓成立「中醫藥教學館」，除了有由張正宏、張恒瑞昆仲所捐贈的中藥行藥櫃，已有一甲子歷史，館內更可近距離觀察認識上百種藥材、閱讀珍貴的古籍，深入體認傳統中醫藥學的精神，校方也引進VR輔助教學，讓學生擁有更生動豐富的學習環境，初期將以中醫針灸治療的安全性及中草藥原貌為主，現已購入4套針灸VR系統，相信有助提升教學品質。

楊賢鴻說，王永慶與王永在2位創辦人在中醫系創系之初，就指示要以現代醫學及科技輔助提升傳統中醫藥的精華，中醫藥教學館以「傳統中醫藥文化」及「創新科技」兩大部分為主軸，不只設有完整的傳統中藥行藥櫃，展示多種藥材原貌，同時還有VR設備可豐富教學，具有多元意義。