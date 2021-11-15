1218四大公投即將到來，立法院教育及文化委員會數名立委今(15)日赴核四廠考察，原能會簡報指出，核四建照在去年底過期，加上電廠內原先作為運轉用的核燃料棒，今年3月全部運出，嚴格而言已非核電廠。核四公投領銜人黃士修表示，核四需要的不是建廠執照，而是運轉執照。

另據台電指出，核四若要重啟，原能會要求須重新進行地質調查及後續耐震力評估，但光是地質調查就要4年以上，後續也得依最新法規來重新申請建照。

黃士修表示，建廠執照只是一個技術環節，核四一號機已經實質完工，需要的不是建廠執照，而是運轉執照。要把核四二號機蓋完，才需要建廠執照。關於重新申請建廠執照，當然重跑程序會花時間，但實際上當地環評條件沒有大改變。

「地質學上幾萬年都是短區間，核四僅封存7年，貢寮不可能發生天崩地裂的變動。」

黃士修指出，客觀條件不變的情況下，除非環評委員是反核人士刻意刁難，否則全民公投通過確定要重啟，看不出有不發建廠執照的理由。