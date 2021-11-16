美國總統拜登面臨日益增加的政治與法律挑戰之際，華府政壇傳出副總統賀錦麗身邊的人認為她被邊緣化，她也坦言自己的政治能力無法發揮。一度被視為「拜登接班人」的她，如今政治前途堪憂。

美國有線電視新聞網（CNN）15日報導，他們訪問30多位賀錦麗前任及現任幕僚、政府官員、民主黨黨工、金主和外部顧問後發現，副總統圈子裡的許多人都認為她欠缺充分準備，副總統一職也定位不明，導致她遭到邊緣化。

賀錦麗本人曾告訴數名知心好友，她感覺自己的政治能力備受限制。周圍的人甚至不太敢討論她未來的政治抱負，原因就是拜登團隊相當關注內部的「忠誠度」問題，副總統更是被盯得緊。

CNN指出，他們訪問的對象中，很少人認為賀錦麗有為她的角色做好充分準備。賀錦麗本人也疲於應付她與白宮某些部門的不穩定關係。

與此同時，她的長期支持者感覺遭到遺棄，看不到她已做的或正在嘗試推動的政策具有一貫性。

報導指出，現年57歲的賀錦麗曾多次透露，自己是美國史上首位有色人種女性副總統，但這個身分卻被過度放大檢視，即使犯了很小的錯誤，也很難獲得原諒。

賀錦麗的老友、加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）上週透露，賀錦麗「對擔任美國副總統，感到相當榮幸和自豪，身為（白宮）第二把交椅，她的工作是協助與支持總統，並承擔拜登交付的任務。我們這些與她熟識的人都知道，她能做的事，比總統目前交付她的多得多，這就是挫敗感的來源」。

賀錦麗的團隊也不滿拜登上任後指派她處理與中美洲北三角國家（指瓜地馬拉、宏都拉斯及薩爾瓦多）的外交關係。拜登此舉是希望從根本上解決美國的非法移民問題，卻未讓她在南部邊界扮演任何角色。

這似乎是一項極度吃力不討好的工作，不過拜登卻認為這是尊重的表現，因為他擔任前總統歐巴馬的副手時，也曾被交付同樣任務。

報導指出，拜登挑選賀錦麗作為競選夥伴，基本上就是將她視為民主黨的未來。但現在，許多與賀錦麗關係密切的人都感覺拜登並未善盡提攜她的政治職責，反而設下圈套，看著她走向失敗。這讓她的支持者擔心，連民主黨的基本盤也已準備放棄力挺她。（譯者：施施/核稿：陳政一）1101115