世界貿易組織（WTO）周一表示，受到生產和供應中斷影響，以及進口需求持續降溫，全球商品貿易在急劇反彈後正逐漸放緩。

世貿組織表示，在走出最初爆發的新冠疫情後，其商品貿易指標在今年8月創下歷史新高110.4點，然而到了11月已降至99.5點。供應鏈之亂，包括上半年進口需求激增導致的塞港問題，以及汽車和半導體等商品的生產中斷，是全球商品貿易下滑的主要原因。

而出口訂單持續減少，顯示對貿易商品的需求也正在減弱。

世貿組織表示，持續降溫的進口需求可能有助於緩解塞港問題，，但只要貨櫃吞吐量保持或仍接近於歷史高點，就不太可能消除貨運積壓和延誤的問題。

世貿組織表示，這項數據大致符合其對今年商品貿易量將成長10.8%，以及到2022年增長力道將放緩至4.7%的預測。

世貿組織表示，貿易轉弱的風險、地區性差異以及服務貿易低迷不振，都將使全球貿易前景持續籠罩陰影。

報告亦指出，該貿易指標的所有分項數據均見下跌，其中以汽車產品指數跌最多，只有空運指數優於整體表現。電子元件、貨櫃航運和原材料等貿易分項指數均處於或接近位於100點的基線，顯示其增長符合中期趨勢。