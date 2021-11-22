聖誕節商機熱，銷售翻一倍！亞洲領先設計購物網站Pinkoi自11月中觀察到，近兩周相關字詞搜尋量與去年同期相比成長120％，分別以「聖誕交換禮物」、「聖誕樹」、「聖誕花圈」為前三大熱搜詞；在熱銷商品，則以充滿趣味的「聖誕倒數禮盒」、帶有儀式感的「DIY聖誕花圈」為主，許多消費者一個半月前就買好。

Pinkoi表示，隨著疫情趨緩，餐飲解禁與五倍券加乘，讓悶壞了的消費者較去年提早半個月開始規劃聖誕和送禮。細看銷售品項，具趣味的「聖誕倒數」禮盒、主打「聖誕限定包裝、組合」的設計最受消費者喜愛；在商品種類上，以附有療癒金句的香氛倒數禮盒、立體房屋造型的果茶倒數禮盒，在包裝上推出聖誕限定版的純檸檬磚等商品最熱賣。

此外，Pinkoi也發現今年消費者對「聖誕樹」、「聖誕花圈」需求大幅提升，尤其以能親手製作的DIY材料包、體驗活動最受歡迎，近兩週在銷售表現上與去年同期相比成長1倍，除了可以滿足創作的成就感，也可以為即將到來的節慶增添生活儀式感，與家人享受親手居家佈置的樂趣。

在款式上，消費者偏好獨特有新意的款式，例如能隨喜好滴上精油的擴香聖誕樹、能把美麗永久保存的浮游花聖誕樹，結合花藝及花邊結技法的編織聖誕花圈。

今年適逢十周年，Pinkoi即日起至12月27日以「聖誕選物店」為題，聯合眾多海內外人氣品牌推出獨特聖誕禮，並祭出滿額折抵、0元運費、滿千加贈P Coins等優惠，並規劃「依預算送禮」、「依對象送禮」、「必備聖誕佈置」等專區，滿足不論是參加交換禮物活動，或宅在家裡親自佈置的樂趣等各種需求，提早打造節慶儀式感。另推出線上互動遊戲「歡迎光臨Pinkoi選物店」，在時間限制內尋找設計聖誕禮，有機會獲得現金折抵優惠券。