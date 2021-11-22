國際廢鋼價格跌勢趨緩，市場鋼筋買氣回溫，豐興(2015)今日全面開平盤，原料面的廢鋼平盤，成品價格鋼筋以及型鋼也是平盤開出，中止跌勢。

先前，國際廢鋼價格下壓，原料價格走跌，豐興廢鋼累計共跌900元，上周廢鋼則為平盤。上周鋼筋續跌500元，鋼筋連兩周共降每公噸1100元。此外，型鋼產品基價上周調降500元，槽鋼則維持平盤。

隨著近期國際廢鋼價格跌勢趨緩，市場鋼筋買氣回溫，豐興今日全面開平盤，本周廢鋼收購價持平為每公噸1萬1700元；鋼筋本周亦為平盤每公噸2萬2300元。型鋼產品基價持平為每公噸2萬6500元。

國際原料行情方面，近期國際廢鋼原料行情跌勢趨緩，澳洲鐵礦砂跌深反彈；日本2H廢鋼再跌8美元至每公噸480美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價跌5美元為每公噸455美元。澳洲鐵礦砂由每公噸89.25美元轉漲至91.75美元。