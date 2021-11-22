2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，衝擊許多企業的獲利表現，不過新興的資本市場卻因此蓬勃發展。數據顯示，去年淨資產超過3000萬美元（8.4億）的人數比去年成長24%，是2003年以來的最大漲幅，創紀錄的需求也導致許多豪奢商品供不應求，如私人飛機、遊艇等都出現短缺。

綜合外媒報導，過去一年來虛擬貨幣市場上漲、特殊收購公司（SPAC）熱潮，加上許多公司首次公開上市（IPO）造就了數十位的億萬富翁，統計至今年前10個月，全球500大富豪的財富增加1.2兆美元（約新台幣33.6兆）出現富人更富有的狀況。

此外，瑞士信貸的統計數據顯示，超高淨資產族群人數在2020年成長24%，寫下2003年以來最大成長幅度，創紀錄的財富也導致豪奢商品的需求飆升，包括私人飛機、遊艇或豪華汽車都出現供不應求的狀況。

航空諮詢公司Argus International的數據顯示，10月全球私人飛機的飛行次數達到32.3萬次，是有紀錄以來最繁忙的一個月，同時，頂級私人飛機公司NetJet已經暫停計時收費的飛行卡銷售，有超過1500人在等待名單上。

超級遊艇時報的數據則揭露，截至10月中旬，超級遊艇的銷量飆升6成，達到523艘以上，且過去兩周，位在紐約的頂級藝術品拍賣行售出價值約23億美元（約新台幣644億）的藝術品。

此外，知名拍賣行蘇富比今年一件藝術品的成交價落在6.76億美元（約新台幣189億）刷新蘇富比277年來的歷史紀錄。