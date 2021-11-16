立陶宛與台灣在許多工業領域上具有共同點與互補點，工業總會特別以視訊方式與立陶宛工業家聯盟(LPK)共同舉辦「台立陶宛(立)產業交流會議」，由工總常務監事、華邦電子董事長焦佑鈞和立國工業家聯盟理事長Vidmantas Janulevcius共同主持，並邀請科學園區公會監事長謝其嘉、光學公會理事長劉嘉彬、以及食品加工業與車輛公會等代表共同出席。

會中提到，兩國除了現有食品、電機電子零件與醫療器材，可以繼續加強合作外，也應該在生技醫藥、光學雷射，智慧製造、物流、航太與金融等領域，多加探索並深化交流，另外，工總與歐洲成長總署(DG GROW)在過去4年來，已定期舉辦台歐盟產業對話會議，並透過DG GROW所建置的歐盟產業聚落交流平台(ECCP)舉辦多場個別領域的公協會交流，促進歐盟境內的個別產業與台灣產業進行全面性的合作與對接，頗受業界肯定，因此本次也歡迎立陶宛的產業可以加入這個平台，進行延伸性的交流與產業合作的探討。

當然，工業總會與立陶宛的工業家聯盟也在這次會議中，商討未來進行實體交流的可行性，並期待在未來實體會議時，簽署合作備忘錄(MoU)，促進兩國產業界更緊密交流與互動，透過雙方產業的個別優勢，進行互補與互利的產業升級與經濟成長。

另外，工總秘書長蔡練生特別提到，台灣人民工作勤奮，投資環境優異，並擁有良好的創新能力。近年來，台灣雖面臨美中貿易戰及疫情的雙重衝擊，但由於疫情控制得宜，促使了國際產業鏈重組，為台灣帶來了轉單效應及大量台商回流，使台灣連續2年經濟獲得逆勢成長，去年經濟成長率達3.3％，今年預估可望破6％，是一項難得的成果。

而從產業鏈的角度來看，蔡練生指出，立陶宛擁有歐盟境內相對優質與價廉的勞動力，又有完整基礎建設、物流，是台灣廠商未來進入歐盟市場很好的投資基地；尤其是在生物科技、自動化、資訊科技、金融科技等台灣強項領域，雙方可在技術發展與產業鏈互補方面，各自扮演關鍵角色。