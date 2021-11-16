新加坡16日業內消息，因當地政府已於9月同意放行波音737 MAX，故新加坡航空預計在2021年底前，將這款兩年前曾發生事故遭停飛的飛機，重新航向天際。

但是，737 MAX並沒有通過所有國家或地區檢驗，故新航並不是全部航點都可飛737 MAX。就像印度、馬來西亞、澳洲與日本等亞洲國家已核准，但中國大陸以及印尼都還沒點頭。

據悉，中國大陸航管單位態度已軟化，市場臆測737 MAX重在當地飛上青天機會很大。波音高層10月也曾表示，正努力在2021年底前在中國大陸解禁。

新加坡航空機隊中有6架737 MAX飛機，當初是子公司勝安航空用來飛短程航班。16日，新航將自己737 MAX的商務艙改裝成可平躺式的，一般來說像737 MAX這種單走道的窄體飛機，比較少見可躺平的座椅。同時，經濟艙也安裝機上娛樂系統，就是要與自己另外一個廉價航空品牌庫航，隔出不同的差異性。

12日，新加坡航空曾表示，預計到2022年3月底時，可望再接收8架737 MAX，而其中1架也會優先放在使用名單上。