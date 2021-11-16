新北市一名人夫婚後就到國外長期工作，返家後發現家中竟然空無一人，經過調查才知，新婚不久的妻子趁他人不在國內，與一名小王發生婚外情，2人還到北台灣各摩鐵發生性關係，驚覺戴綠帽，憤而對小王提告求償，法院審結後判決小王賠償35萬元。

人夫控訴，他2008年3月結婚，2019年7月返國時，發現家裡已人去樓空，不見妻子蹤影，心急之下便四處調查妻子的下落，後來查出妻子與一名小王發生婚外情，4個月後找到人，結果妻子向他坦承出軌，讓他心碎不已。

人妻向丈夫坦言，自己擋不住小王的熱烈追求，同意與對方交往，2人還一同外出約為、接吻、牽手，甚至到雙北、桃園、基隆、宜蘭等地摩鐵發生性關係，小王還曾勸她離婚，人夫得知被戴綠帽氣炸，憤而對小王提告求償。

小王出庭時辯稱，他不知道人妻已婚，也沒有與人妻發生性行為。但人妻證稱小王知道她已婚，2人還在小王的住處發生性行為。

法官查出，小王曾透過訊息詳列2人相處之間的大事記，例如，「第一次告白，3/11台北，伊通公園」、「第一次親親，3/ 15 基隆，海邊廣場」、「第一次親密接觸，5/2 在家裡」等，法官因此認定2人姦情，最終判小王須賠償人夫35萬元。全案可上訴。