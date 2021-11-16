新竹縣捷運交通路網計畫正式啟動，縣長楊文科15日舉辦計畫啟動會議，正式宣布新竹縣邁入整體路網規畫階段。新竹縣「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估暨新竹藍線可行性研究」獲得交通部補助1200萬，將串聯高鐵特定區、新竹科學園區等，使交通更加便捷。

「新竹縣大眾捷運系統整體路網評估暨新竹藍線可行性研究」5月確定投入2500萬，由交通部補助1200萬、縣府自籌1300萬，預計2024年完成規畫結果。

楊文科指出，這項計畫將整合新竹市大眾捷運整體路網規畫結果，由縣、市政府共同合作「大新竹輕軌捷運計畫」，期望透過大眾捷運，串聯起新竹縣及新竹市的生活圈，包含高鐵特定區、新竹科學園區、新竹舊城區、竹北生活圈等，建構完善的大眾運輸路網藍圖。

新竹縣交通旅遊處長游志祥指出，新竹藍線輕軌可行性規畫主要為東西向路線，東側終點為高鐵新竹站，並由此銜接新竹市輕軌紅線，可往返新竹科學園區。往西從經過光明六路生活圈，到台鐵頭前溪橋附近，並往南銜接回新竹市輕軌，為環狀路線，亦可延伸至其他鄉鎮，有望舒緩縣市交通、改善停車問題及生活機能。