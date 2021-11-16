高端新冠疫苗示意圖。（本報資料照片）

依據衛福部疾管署統計，BNT疫苗打完第二劑的人次，正式超越高端第二劑打完的人次。有網友質疑，當初817不是很排斥復必泰（BNT）疫苗嗎？怎會如此？其他人留言諷刺，「打完高端還要重打」、「只有塔綠班會嘴巴支持高端」、「粗暴的言論大可不必」！

根據衛福部疾管署統計，截至11月16日早上10：00止，高端疫苗已經打完第二劑的有646139人次，BNT疫苗已經打完第二劑的有659137人次。換言之，BNT疫苗已完成第二劑的人次已經正式超過高端疫苗完成第二劑的人次。

另外，打完高端疫苗後死亡的疑似不良事件，自8月23日至11月15日累計有31例；打完BNT後死亡的疑似不良事件自9月22日統計至11月15日總計有25例。

有網友在PTT質疑，當初817不是很排斥復必泰（BNT）疫苗嗎？怎會如此？其他人則留言回應，諷刺「打完高端還要重打」、「一堆民進黨支持者拒打高端、搶打BNT呢」、「打完高端的，後來還是會來搶復必泰」、「只有塔綠班會嘴巴支持高端」、「粗暴的言論大可不必」！