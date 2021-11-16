中新社報導，中美元首會晤給媒體記者帶來好消息。中美雙方在16日元首視訊會晤前，就媒體問題達成3項共識，美國承諾為中國記者簽發一年多次入境簽證。

這3項共識包括：

一是雙方相互保障現任常駐記者在遵守防疫規定前提下可以正常往返對方國家。

二是美方承諾為中國記者頒發一年多次入境簽證，並將立即啟動國內程序，解決中國記者簽證停留期問題。中方則將本著對等原則，在美方政策措施到位後，給予美國駐華媒體記者同等的簽證和停留期待遇。

三是雙方將依法依規對等審批新任常駐記者簽證。

報導稱，長期以來，中國駐美記者持有的是一次有效入境簽證，非常不方便，有的記者甚至回國開會、探親就很難再回到駐美工作崗位。此次雙方就彼此媒體在對方國家待遇問題進行了一年多艱苦的磋商，取得目前三點共識非常不容易，這對雙方記者來說都是利好消息，也從一個側面體現了當前中美對等、平視的新常態。