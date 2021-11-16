中國大陸國家主席習近平周一晚透過視訊，和美國總統拜登舉行了視訊高峰會。拜登16日在「拜習會」中強調，美國反對改變兩岸現狀或破壞台海和平穩定的片面行為。對此，中國國民黨高雄市黨部副主委李玉文分析表示，這次峰會背後，兩大國其實要考量的問題太多太多，台灣問題只是其中之一。但他發現到，值此兩岸緊張之際，討論兩岸開戰台灣能撐多久的人很多，卻沒人討論「不管能撐幾天，台灣接下來的命運是什麼，然後呢？」這樣的問題，他希望大家能好好思考。

畢業於北京大學經濟法學博士李玉文，16日在「飛碟聯播網」談話節目《璇外知音》分析表示，兩岸問題在台灣是非常重要且敏感的問題，但對美國而言，其實只是籌碼之一。

中國國民黨高雄市黨部副主委 李玉文。（圖/李明璇提供）

且這次峰會背後，兩大國其實要考量的問題太多太多，中國大陸要考慮的是新疆議題、湖北水患，甚至是東北供電問題，台灣議題只是其中之一，美國要考量的問題則會更多，包括氣候變遷，民調低瀰、經貿、關稅議題，甚至卡車司機缺額，下不了港口的問題，對美國而言，台灣只是向中國大陸叫版的一個棋子和籌碼。他認為，台灣的領導人跟著美國一起唱和，這是非常不智的。

話鋒一轉，談及海峽兩岸是否可能發生戰爭的問題，李玉文表示，現在台灣朝野對於兩岸的問題，真正負責任論述的政治人物少之又少，尤其是行政院長蘇貞昌喊話要拿掃把跟對岸開戰，這完全是政客的說法。

李玉文強調，他想說的是，兩岸會不會開戰，台灣討論的人很多，有說台灣能撐3天、5天、7天，甚至3個月的，或等國際介入，但他來往、觀察兩岸多年卻發現，台灣沒有一個政治人物有去討論「不管能撐幾天，台灣接下來的命運是什麼，然後呢？」。蔡英文上台喊要「維持現狀」，但現狀有維持過嗎？且維持於否，從來就不是台灣能單方面決定，而是中美兩大國來決定的，這點大家必須好好思考。