阿公店業者苦等半年終於復業。（陳鴻偉攝）

遭污名化是「破口」，停業近半年的萬華近百家阿公店，16日晚間不少業者陸續復業，萬華警方為此也在16日晚間11時進行臨檢，截至12時止，發現計有14家業者開門營業，但也有5名酒客未依規定進行實聯制登記，警方已依法告發開罰。

阿公店業者德哥表示，雖說已有44家業者獲准復業，其他的還在申請中，但不少業者還是在觀望，並不急著開業，今天會開業的多半是想試試水溫，反正不開還是要歸房租水電，倒不如開開看，測試一下市場反應，大家對生意多沒抱太大期待。

萬華警方晚間安排大規模警力臨檢，至12時止發現有14家業者營業，但其中有5名酒客未依規定實聯制，有人看到警察慌張要走出店外，被攔下才說自己要去門口掃碼，被告發時還不停抱怨，說喝酒的興致都沒了。

萬華警方表示，阿公店復業，希望店家、酒客都能落實防疫規定，警方針對是否持有小黃卡、實名制加強取締，呼籲民眾消遣之餘，仍要注意公共衛生安全。

萬華警方晚間臨檢阿公店。（陳鴻偉攝）