電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）繼上周出售價值約69億美元的持股，15日再度出售9.3億美元（約新台幣258億元）的股票，有會計師指出，馬斯克賣股似乎不只與稅收有關，可能會將收益用於Space X或其他私人企業，也可能只是想將獲利兌現，以及支應明年的稅費，這也意味著馬斯克未來可能還會再賣出股票。

馬斯克上周賣股，讓特斯拉股價單周跌逾15%，市值蒸發1895億美元（折合新台幣約5.2兆元），馬斯克本周一(15日再出售)價值約9.3億美元的股票，股價再度收黑，不過，周二股價已反彈上漲4.08%。

根據《CNBC》報導，馬斯克持有的2300萬股選擇權將於明年8月到期，馬斯克11月8日行使了25億美元的股票，並出售其中11億美元的已行使期選擇權以繳納稅款，他也在提交給美國證券交易委員會的一份文件中表示，「出售普通股只是為了履行報告人與行使股票選擇權相關的預扣稅義務。」馬斯克15日再出售 9.3億美元的股票，以支付他行使的210萬股選擇權的稅款，這使他的選擇權行使總額約46億美元，為履行預扣稅義務而出售的股票達到20億美元。

報導指出，有會計師表示，馬斯克使用這些現有股票來支付他的選擇權稅是不切實際的，因為它們的稅費要高得多。會計、諮詢和財富管理公司莫斯亞當斯 (Moss Adams) 矽谷辦事處合夥人Toby Johnston表示，「從稅的角度來看，馬斯克將這些收益用於支付選擇權稅是沒有意義的」，「對於他這個級別的人來說，稅並不總是投資決策的主要考量」，「感覺這個謎題中缺少一個我們可能不知道的部分」。

會計師認為，這筆銷售不太可能用於慈善事業，因為馬斯克只會捐贈升值的股票，而不是先出售並繳納資本利得稅，因此，可能會將收益用於Space X、他的私人控股航天公司，或是其他私人企業，也或許只是想將股票的收益兌現，為他的生活方式提供資金，也有可能是考慮到明年聯邦稅款可能增加而考慮兌現。

稅務專家和特斯拉分析師也表示，馬斯克仍將在明年8月之前行使這些選擇權，因為讓這些選擇權到期會留下數十億美元的資金，並增加公司的所有權，即使在繳納稅款後也一樣，這意味著馬斯克仍有數十億股票可以出售以繳納稅款。