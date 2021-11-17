一個月內第三起 女山友眠月線崩壁摔倒腿骨折 11:272021/11/17 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 眠月線第二明隧道前大崩壁今天傳出有山友跌倒，幸未跌落山谷。（本報資料照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 眠月線又傳意外，嘉義縣消防局今天上午10點27分獲報，在二號明隧道前崩塌處有1名42歲女性跌倒，導遊回報小腿骨折、意識清楚，目前消防人員正在前往中，尚未接觸傷者。 今天上午一登山團前往攀爬眠月線，共28位山友、2個導遊，1名42歲女性在2號明隧道前崩塌處摔倒，幸未掉落崩壁，導遊回報小腿骨折、意識清楚，嘉義縣消防局指揮科緊急出動阿里山及奮起湖兩分隊前往救援。 台中花海稻浪楓紅杏黃 醉人秋色3天2夜看不完 台中恐怖人力派遣「棒球隊」狠轟鄰居腦出血 女兒泣：怎又放走 #眠月線 #小腿骨折 #導遊 #前往 #崩壁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 參山處活化南庄 舊林務局日式宿舍改成民宿 15:422021/11/16 生活 找不到人談判怒砸車「大甲暴力棒球隊」5人今移送 15:442021/11/16 社會 桃園台鐵平鎮臨時站動土 2026年完工 04:102021/11/16 地方新聞 《基金》富貴險中求 10月保本型基金月減近3成 09:262021/11/17 財經 農糧署攜手電商 促銷宜花東農產 04:102021/11/16 產業特刊 金錢豹復業首日 「魷魚遊戲趴」迎客上門生意仍少5成 08:452021/11/17 社會 國民黨大老徐立德提告離婚 更審判准離婚 17:592021/11/16 社會 失業男借酒澆愁搞失蹤 警方動用空拍機地毯式搜索尋獲 17:172021/11/16 社會 《電腦設備》突破月線反壓 廣達11月股價出運 10:002021/11/16 財經 北京自17日起實施「從嚴從緊」進出京管控措施 12:222021/11/16 兩岸 2021萬金石馬拉松21日登場 交通管制資訊報你知 18:472021/11/16 生活 社會熱門新聞 貴婦買7萬大衣因這原因大鬧百貨 網曝2關鍵：不挺了 - 社會 婦買7萬大衣大鬧百貨遭上銬 律師李怡貞1句話電爆：別侮辱貴婦 - 社會 包裹燒光！桃園新屋郵局車道竄大火疏散20人 驚悚畫面曝光 - 社會 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 風頭過後男大生恐遭報復？網揪關鍵1點：瑪莎張男才死定了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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