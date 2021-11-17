眠月線又傳意外，嘉義縣消防局今天上午10點27分獲報，在二號明隧道前崩塌處有1名42歲女性跌倒，導遊回報小腿骨折、意識清楚，目前消防人員正在前往中，尚未接觸傷者。

今天上午一登山團前往攀爬眠月線，共28位山友、2個導遊，1名42歲女性在2號明隧道前崩塌處摔倒，幸未掉落崩壁，導遊回報小腿骨折、意識清楚，嘉義縣消防局指揮科緊急出動阿里山及奮起湖兩分隊前往救援。