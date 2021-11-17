【愛傳媒陳朝平專欄】我合理懷疑台灣這波物價上漲，會不會是五倍券惹的禍？至少，和五倍券的發行，脫不了關係。根據主計處的統計，今年10月消費者物價指數（CPI）變動最兇的當屬交通和通訊類。

我不知主計處所謂交通和通訊類何所指，不過，尋常百姓最有感的便是汽油價格的「只漲不跌」，至於手機等通訊費用，基本無感。那麼，油價上漲，會是影響民生物品和生鮮蔬果食物價格上漲的那隻蝴蝶嗎？

央行總裁楊金龍不是說：「蔬果價格受季節性影響，不會回不來」嗎？雞鴨魚肉價格不也應該也是如此？為什麼，這波民生物資和生鮮食物，漲聲響起後，就不見它下跌呢？

咱們的政治人物不像德國前總理梅克爾，公餘之暇會親自上超市買菜下廚，楊金龍和王美花肯定是不上菜場的，不論是傳統市場還是大賣場、量販店還是超市。

也因此，他倆壓根兒搞不清楚，試圖在量販店和大賣場設置「平價專區」來平抑物價，不但是緣木求魚，搞不好還會火上加油。不知道有沒有人察覺，量販店大買場這兩個月推出的特價商品，和五倍券的使用，時間上頗有巧合之處？

眾所周知，五倍券千呼萬喚始出來，早已錯過了紓困的時機，阮囊羞澀、需錢孔急的民眾，若非倒地不起便是早已借貸度日，哪裡還會等五倍券到手後，再來豪邁消費？

領取五倍券且能優游自在去消費的，基本上都屬薄有資產；有錢有閒的英英美代子。那麼，他們如何使用五倍券呢？由於紙本五倍券分1000元、500元和200元三種面額，且不找零，再加上各大買場的搭配五倍券的促銷方案，多以整數為準。

因此，從消費者心理角度，使用五倍券消費的最佳路徑，就是批量購買，囤積必要民生物資，或是購買平日捨不得消費的貨品。

前者，可能是沙拉油、橄欖油、包裝米、麵食、進口的高價食品以及每人每日必用的衛生紙。後者可能就是日韓歐美進口的餅乾、葡萄酒或是一些保健食品。

量販店大滿場的行銷人員可精了！他們看準了消費者的這種心理，因此，這一陣子，他們推出的特價商品、買一送一的產品，基本上都是瞄準了可以較長時期擺放的商品。

漲價的魔鬼，就藏在這細微末節處。10包、12包、120抽的衛生紙，三大包特價xxx元，有心換算的顧客，不難發現，其實，每包平均價格找了3、5元，沙拉油、醬油，第二瓶減價若干，仔細一算，每瓶價錢可比9月以前漲了 10來塊；冷凍豆腐三塊裝的，算你45元，其實每塊豆腐足足漲了3塊錢不等。

沒等政府發話，行政院堅持不發現金發五倍券的當下，量販店大賣場早就摩拳擦掌準備推出特價促銷方案，就等著掏光有小錢、也有小閒（當然不是潘驢鄧小閒那種富有與閒暇）消費者的口袋！

相對於價格紋風不動、甚至節節上漲的生鮮蔬果，雞鴨魚肉，特價促銷專區不就是另類的「平價特區」嗎？

上菜場的人都知道，真正的「平價專區」，其實是在傳統市場。傳統市場攤販，櫛比鱗次，貨品物品齊全，食物價格都辦標明在紙板上，消費者很容易便能貨比三家，而饒富人情味的攤商還會提醒主顧：「蔥太貴，買少點」、「今天波菜價格還太高，過兩天再買」、「番茄價錢還是貴，買別的吧！」、「最近魚少，先吃這種魚吧，便宜點」、「最近豬殺得不多，價錢比較貴喔！」也因此，消費者會自動選擇較平價的生鮮蔬果和食物，發揮平抑物價的功能。

高價的生鮮食物無人聞問，攤商會趁著快要收攤時，自行降價，也會憑著經驗，增減進貨，攤商與消費者合作，發揮自由市場經濟的功能，讓價格逐漸恢復平穩。

最重要的是，傳統市場，小額交易，三十、五十都可以，半斤四兩也沒人嫌，更沒人會跑到傳統市場批一口氣買上5罐沙拉油、30大包衛生紙。

正因為大面額、不找零的五倍券，在傳統市場無用武之地。五倍券全流向連鎖量販店、大賣場和小超商，有意無意地促發了特定商品價格的上漲，這些特定商品，基本上和國際油價沒甚麼鳥關係，和各國港口堵塞、貨運漲價，也沒甚麼鳥關係。

回頭想想，蘇光頭若是不堅持搞五倍券，而是效法世界各「民主同盟國家」，直接將紓困金匯入民眾的戶頭裡，或是轉入民眾的悠遊卡、健保卡裡頭，這波物價亂漲，是否可以避免呢？至少，可以稍稍減緩吧？

要不，為什麼大陸的民生物資、生鮮蔬果和雞鴨魚肉價格沒啥大變動呢？

楊金龍說，部分物價上漲是哄抬炒作，他會不會是在暗示政府就是哄抬物價的那隻看不見的手呢？還是那張看得見的嘴？

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