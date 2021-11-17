「2021TCSA台灣企業永續獎」於11月17日在圓山大飯店舉辦隆重的頒獎典禮，集保結算所連續三年榮獲永續報告獎，並再度蟬聯「創新成長領袖獎」，由張秀珍副總經理出席代表領獎。

TCSA台灣企業永續獎自2008年起舉辦，今年計有329家企業參獎，邀請556位志工評審與246位知名專家學者，合計802位的龐大評審團共同參與評選，評審過程秉持客觀、公平、公正、透明，獲獎企業報告書揭露公司治理、社會共融及環境永續各面向，並與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結。

集保結算所2021年出版的永續報告書，報告書內容經過第三方嚴格標準審查下，充分揭露集保結算所對應ESG的「環境永續」、「社會參與」與「公司治理」的具體作為與績效。集保能再次獲得評審青睞，足以表彰致力於企業社會責任及永續經營的用心與努力。

此外，集保結算所今年以「ESG資訊平台」為主題，報名永續單項績效獎項榮獲「創新成長領袖獎」殊榮，體現集保結算所追求創新的成就。集保結算所推出全球首創由集保機構倡議的綜合ESG資訊平台，已為我國公司奠定與國際投資人間雙向互動的基礎，亦成為我國公司因應ESG趨勢的最大後盾。

集保張秀珍副總經理表示，未來集保將戮力發展更多ESG服務，提供發行公司及國內機構投資人檢索、分析及追蹤所投資公司的ESG表現，並能與國際責任投資相關機構有更緊密的互動與合作，讓國內ESG投資發光發熱，成為我國資本市場的新亮點，有效提升台灣國際形象。