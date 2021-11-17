上銀科技17日宣布，上銀基於善盡企業責任，先後獲頒TSAA台灣永續行動獎「經濟發展獎—銀獎」及「社會共融獎—銀獎」、獲BSI國際永續標準管理年會頒發「永續韌性-傑出獎」、TCSA台灣企業永續獎」獲頒「綜合績效—台灣TOP50永續企業獎」與「企業永續報告—白金獎」等總計九大獎項。

上銀指出，上銀創立之初，就以員工、股東、長期發展（研發、品牌）與企業社會責任，做為上銀永續經營的四大支柱，除產品有多項研發創新專利外，產品本身就是綠色環保產品，在社會參與朝機械領域人才培育、產學合作、社區關懷與公益贊助等四個面向努力，在追求獲利的同時，也積極創造企業永續，從改善人類的生活到精進人類的生命品質，盡一份心力。上銀呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，積極投入全球工廠所在地與當地社區共好，落實供應鏈管理，擴展社會效益與影響力。

上銀表示，2021年第一屆「TSAA台灣永續行動獎」，總參獎件數高達225件，最終評選190件永續行動方案，其中金獎有53件、銀獎64件及銅獎73件。而上銀呼應聯合國永續發展目標(SDGs)由上而下落實各項永續行動，榮獲TSAA台灣永續行動獎「經濟發展獎—銀獎」及「社會共融獎—銀獎」雙銀的殊榮。

台灣永續行動獎總召集人簡又新表示，透過參獎案例觀察，深刻感受到台灣各界已將永續發展目標(SDGs)與組織經營方針及永續策略藍圖結合，案例成果令人驚豔。

上銀表示，2021 BSI國際永續標準管理年會，上銀再傳捷報，榮獲BSI頒發「永續韌性—傑出獎」，表彰上銀長期致力於創新永續、提升企業ESG作為，充份展現永續理念並呼應SDGs永續發展目標。每年定期發行CSR報告書並經由外部查證，持續精進與強化CSR的永續作為，具有永續實踐能力，是企業達成SDGs永續目標信念的最佳標竿企業。

17日舉行2021第四屆「TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮，上銀獲頒「綜合績效—台灣TOP50永續企業獎」與「企業永續報告—白金獎」雙項大獎，彰顯上銀科技善盡企業社會責任CSR與利害關係人、環境共好，以達企業的永續成果，並充分展現上銀科技在經濟、環境與社會三個面向，經營管理與實踐CSR的行動有目共睹，深獲評審認同及肯定。總召集人簡又新大使期盼在所有人的共同努力下，為當代及後代子孫創造更美好的永續家園。

上銀指出，上銀善盡企業社會責任，除榮獲上述5大獎項外，2021年也榮獲第七屆公司治理評鑑上市公司排名前5％、入選台灣證券交易所「公司治理100指數」成分股、天下永續公民獎大型企業35強、商周大調查，台灣減碳100強等4大獎項肯定。

上銀指出，展望未來，上銀持續將企業社會責任理念與企業核心能力結合，創造公司的價值，並回應利害關係人需求與期望，積極推動並呼籲上、下游廠商一起來，落實企業社會責任，期許大家攜手一同為台灣、為全人類福祉貢獻心力。