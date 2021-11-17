晶片產線滿載，鋼品、石化產品需求大，經濟部統計今年第三季國內能源消費，在工業部門暢旺之下，年增5.9％，預期第四季仍呈增加之勢。

經濟部能源局指出，全球疫情趨穩，消費動能轉強，加以貨櫃塞港影響航運物流，供需失衡造成國際商品價格上揚，刺激國內廠商增產，使2021年第三季國內能源消費比去年上季增加5.9％。

主要是工業部門消費增加13.4％最多，原因為來自國際市場對鋼品、石化原料與塑膠產品需求殷切，加以晶圓代工、IC封測產能滿載，廠商積極擴增國內產能所致。

不過運輸部門7月底起疫情警戒標準仍維持為第二級，交通量能未恢復以往水準，源消費減少10.1％。服務業部門因去年同季有三倍券振興方案挹注，加以本季餐飲、休閒娛樂與文教場所仍維持內用席次降載，也減9％。住宅部門雖有民眾居家烹飪帶動用氣需求，但本季平均氣溫低於上年同季，用電量減少，抵消用氣增幅，也不增反減1.9％。

能源局認為，第四季因全球消費強勁，工業部門營運暢旺，國內能源消費仍呈增加態勢；惟航運瓶頸導致原物料成本隨之增加，恐抑制製造業生產動能，後續物流恢復情形與國際市場消費動能，仍將是影響我國未來能源供需走勢。