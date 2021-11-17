彰化縣長王惠美17日由彰化縣工商投資策進會副總幹事陳穎青陪同下，參訪全球三大專業按摩椅生產廠之一的光昱金屬公司，由董事長謝文旭等人，親自導覽介紹公司發展現況。王惠美說，光昱金屬本身生產按摩機、律動機及非常多養生相關機型，從過去的代工，到現在品牌的打造，朝養生健康研發而努力。

王惠美強調，謝文旭不僅是中區創業楷模聯誼會長，也是中小企業的楷模，她參訪光昱的工廠，就可深刻體會到他們團隊的用心，且其品牌在各大百貨公司也都看得到，未來希望讓在地的產業引進到社區，讓長輩能夠透過律動，讓身體更加健康。

王惠美表示，在這一波疫情中，各產業都可能各有不同的問題存在，因此，她特地前來了解有什麼部分，是縣府可以做的，縣府也提供單一窗口服務，如果企業有任何問題，都可聯繫工策會，避免奔波。她常說，「彰化不怕沒人才，就怕沒舞台」，縣府現在不斷地搭設平台，希望讓大家能在彰化這塊土地上發光發熱。謝文旭指出，他感謝王縣長前來光昱公司拜訪，顯見王縣長對製造業與相關產業的關心和注重，所謂根留台灣，有這麼一位首長來關心企業的經營狀況，這是台灣和其他國家不同之處，地方產業必須要有政府與學術界，共同扶持與了解，這是一件非常重要的事。

光昱行銷副總謝依婷透露，公司專業生產製造研發按摩椅，以往3、40年主要是替各大品牌貼牌代工，近2、3年因為有一個創新的發明，而獲得15個國家的發明專利，並運用這項發明創立自有品牌，並進入百貨門市，正式從傳統製造業，再跨足到百貨零售業。