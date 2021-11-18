網路瘋傳華南期貨找7位火辣女員工拍攝2022年桌曆，因為畫面清涼、身材火辣，引起熱議，據知在還未通知總公司，以及主管機關的關切下決定下架，紙本的桌曆也胎死腹中。金管會證期局長張振山今日回應，月曆的事情還要了解一下。

金管會今日到立法院財政委員會針對「全球企業最低稅負制」進行專題報告，外界關心華南期貨桌曆的議題。

張振山表示，這件事情(華南期貨桌曆)還要了解一下，有問題才會修正調整。至於是否禁止上架？張振山說，這是商業行為，但是商業行為要符合社會期許。