大陸網球名將彭帥2日在微博和推特發文，自爆和前大陸國務院副總理張高麗發生婚外情後即告失聯，但這則發文20多分鐘就被刪除，引來外界好奇，不過稍早據大陸環球電視網PO出彭帥寫給WTA(國際女子網球協會)的信，稱她現在一切無恙，並在家休息。

Chinese tennis star Peng Shuai has sent an email to Steve Simon, the WTA Chairman & CEO, CGTN has learned. The email reads: pic.twitter.com/jb6yXwxENA — CGTN Europe (@CGTNEurope) November 17, 2021

大陸環球電視網在推特發布彭帥寫給WTA主席賽門(Steve Simon)的內容，裡面提到關於之前指控遭性侵一事「都不是真的，我沒有失蹤，也沒有不安全」。她提到自己一直在家裡休息，一切都很好。

彭帥還在信中說：「若WTA再發布任何關於我的消息，請與我核實，並徵得我同意」。但信件開頭不是稱呼賽門的名字，而是稱「大家好(Hello everyone)」，信件末也沒署名和日期，賽門則直言「很難相信這封信是彭帥寫的」。他更表示，曾透過多種方式嘗試聯繫彭帥，但均無所獲。

而眼尖網友也發現，這封信截圖竟有游標，懷疑可能是假造，外媒也紛紛質疑這封信的真實性，紐約時報知名記者羅森博格(Ben Rothenberg)更轉發此文表示「非常可疑」，均認為可能不是彭帥本人所寫，至今仍留下一個大謎團。

信件詳細內容(截圖自CGTN Europe/Twitter)

近期彭帥消失讓網壇掀起風波，日本網球名將大坂直美16日在推特表示：「網路審查絕不可取，我希望彭帥和她家人安全。」喬柯維奇(Novak Djokovic)也對此表示震驚：「對此所知不多，一週前我確實聽聞此事，老實說我對她消失感到震驚，前幾年比賽時還曾見到她好幾次。」