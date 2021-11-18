變態男捷運站一路尾隨女學生回家 偷拍裙底風光遭法辦

20歲林姓男子16日下午5時許，尾隨一名女高中生返回新北市永和區環河東路住處，林男佯裝成社區住戶一起入內，搭電梯之際趁機拍攝女學生裙底風光，女學生母親發現後立即攔阻林男離去並報警，警訊後依妨害秘密罪嫌移送法辦。

據悉，林男從捷運站一路尾隨女高中生返家，甚至佯裝成社區住戶一起搭電梯，在電梯車偷拍女學生的裙底風光，甚至還尾隨至女學生家門口，女學生母親發現後立刻攔下林男。

永和警分局獲報到場，當場將林男逮捕並查扣他的手機，林男坦承犯案，訊後依妨害秘密罪嫌移送地檢署偵辦。