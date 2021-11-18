葉毓蘭轉述同學幹譙混打政策「混蛋定出來」 陳時中嗆問：他在幹譙什麼？

中央疫情指揮中心日前宣布，因應民眾緊急出國需求，曾接種高端疫苗者可混打AZ、BNT、莫德納疫苗，為此國民黨立委葉毓蘭和蔣萬安昨在立院質詢相關議題時，竟遭衛福部長陳時中嗆聲，對此，藍委李德維痛批，陳時中說會負責，能負什麼責？了不起丟官下台，轉身還去參選市長。

李德維今（17日）在臉書發文指出，陳時中昨到立法院衛環委員會質詢，葉毓蘭質詢時轉述同學心聲，說：「這真是混蛋定出來的混打政策，一切沒有原則，走到哪裡打到哪裡的看天式疫苗政策，這還是政策嗎，沒有先宣布混打試驗，之前用試驗中來擋民眾混打，現在疫苗多了，又怕疫苗打不完會浪費，就突然說可以混打，真是一群混蛋東西。他們不把人當人看，只能自求多福，現在已經打了兩劑AZ疫苗，這樣的政府施政行事，一定要讓人幹譙幾句」。陳時中立刻反嗆，請葉毓蘭「轉告同學」，「他在幹譙什麼，是因為他打了兩劑的AZ疫苗而沒有混打到嗎」？

李德維接著指出。到了蔣萬安質詢時，說早先大家都提出警告，接種高端可能不被承認，請指揮中心及早規劃，陳時中那時候還說這些質疑都不是事實，現在都變成事實之後，唯一的辦法，就是多打兩劑，結果陳時中又反嗆：「要不然委員有什麼更好的方法」？

對於陳時中的嗆聲，李德維直言，首先，任何民眾都有資格針砭公共政策，議論官員言行；其次，之前說混打不能光看國外研究，台灣需要自己臨床試驗的是陳時中，現在又說不需要，推說ACIP委員「無異議通過」的，也是陳時中。

李德維批評，更別說民眾要求的混打，一直都是獲得WHO認證，不同技術的疫苗混打，不是沒有WHO認證的高端符水，在沒有科學根據，保護力與安全性都未知的情況下，再「重打」它牌到第三劑，甚至第四劑。陳時中說會負責，能負什麼責？了不起丟官下台，轉身還去參選市長，民眾卻可能丟命，受到無法彌補的傷害。