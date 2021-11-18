中天新聞台撤照今(18)日滿周年，當時NCC駁回換照理由依據的傳統新聞學理，其實有部分是說不通的。因為這些論調多半源於西方古典主義學說，但如今已進入多元頻道、雙向互動的數位時代，並非當年頻道有限，單向傳播的類比時代，因此理當重新檢視，不應食古不化。

文化大學新聞系教授莊伯仲撰稿〈第四權？社會公器？不懂別亂講！〉投稿《獨家報導》。內文提到，中天關台時滿1年，各界對此事仍有不少似是而非的觀念流傳，必須釐清，以正視聽。

莊伯仲表示，國人慣稱新聞界為「第四權」，但這是一個模糊概念，到底是權利還是權力，學界仍無定論。而且回溯原文，應該譯成「第四階級」（the fourth estate）較允當。中華民國係採五權憲法，我國新聞界如果享有此權，也是「第六權」了，怎會叫「第四權」？

莊伯仲提到，國內傳播科系教學時，談到新聞媒體，常以「社會公器」視之，但翻閱外文原典，從來沒看過這說法，只有較接近的「社會責任」（social responsibility）一詞。

莊伯仲認為，老闆自掏腰包成立媒體，為何當公器？商業媒體均以公司之名做營利事業登記，要追求利潤、要開發票、要繳營業稅、要經營副業、還要搶政府標案、而員工也要發薪水和年終獎金。莫說中天蔡衍明，民視王明玉、三立林崑海、年代練台生、東森林文淵也是如此。

莊伯仲指出，甚至某些媒體集團還會上市，發行股票，因此公器之說根本不成立，應該稱作「負有社會責任的營利事業」較符實情。如果真有所謂的「社會公器」，那麼也只適合用來規範公視、客家台這些公廣集團成員。

當時的行政院發言人指新聞頻譜是全民公共財，故中天換照無關新聞自由；自稱旅美教授者也說廣播頻道是公共財，其分配與使用必須符合公共利益，所以中天撤照是國安問題。莊伯仲認為，這些說法均屬謬誤。

莊伯仲指出，事實上，現在的衛星電視頻道，其「上天下地」，即節目訊號發送與同軸纜線鋪設，相關成本均由業者負擔，並未使用無線電波頻譜，而收視戶亦須每月付費訂閱，怎會是公共財（public goods）？

莊伯仲進一步提到，依照經濟學教科書的分類，這屬於集團財貨（club goods，或譯為俱樂部財），只能說也具有公共性而已。值得一提的是，除少數境外頻道仍以通訊衛星來中繼訊號，多數本土頻道其實已改用效率更高、成本更低的光纖等專線來後送訊號給有線電視業者播出，根本與頻譜無關，也沒有稀缺性，只是還掛上衛星電視之名。

至於NCC駁回中天新聞台換照理由之一，是大股東神旺投資董事長蔡衍明介入新聞編採，莊伯仲則說，這理由與各界歌頌的「文人辦報」互相矛盾。

莊伯仲說明，所謂文人辦報，典型的報老闆包含《中國時報》創辦人余紀忠、《聯合報》創辦人王惕吾、世新大學和《立報》創辦人成舍我，以及標榜「不黨、不賣、不私、不盲」的《大公報》創辦人張季鸞。但值得反思的是，他們不介入編採事務才怪，否則如何貫徹個人信念？甚至美國新聞史上著名的「水門案」，《華盛頓郵報》兩名記者敢於揭發弊端，都在獲得報社老闆的同意和力挺才進行的，這是否也是干預編採事務？值得思考。