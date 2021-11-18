今天高雄市觀光產業推動聯盟總會長劉坤福率領副總會長郭子義、高市烹飪公會理事長王俊華、副理事長連立堅等觀光、餐飲公協會大頭齊聚，先是燃放鞭炮，並共同揭牌，感謝台積電要來高雄投資。（柯宗緯攝）

今天高雄市觀光產業推動聯盟總會長劉坤福率領副總會長郭子義、高市烹飪公會理事長王俊華、副理事長連立堅等觀光、餐飲公協會大頭齊聚，先是燃放鞭炮，並共同揭牌，感謝台積電要來高雄投資。（柯宗緯攝）

今天高雄市觀光產業推動聯盟總會長劉坤福率領副總會長郭子義、高市烹飪公會理事長王俊華、副理事長連立堅等觀光、餐飲公協會大頭齊聚，先是燃放鞭炮，並共同揭牌，感謝台積電要來高雄投資。（柯宗緯攝）

還記得他嗎？高雄韓八燒肉老闆「煙斗雄」陳俊雄去年曾在高雄市區懸掛「跪求台積電投資高雄」巨型看板，引發全民熱議，如今台積電來高雄設廠塵埃落定。今（18）日再度掛上「感謝台積電進駐設廠榮耀高雄，感謝市政府排除萬難極速完成」26字的看板於博愛二路上，吸引用路人目光。

今天高雄市觀光產業推動聯盟總會長劉坤福率領副總會長郭子義、高市烹飪公會理事長王俊華、副理事長連立堅等觀光、餐飲公協會大老齊聚，先是燃放鞭炮，並共同揭牌，感謝台積電進駐設廠及市府高效率促成，共同榮耀高雄。

「菸斗雄」近日因病住院，今天由其夫人李淑芬代表出席，她表示，高雄經濟雖然慢慢復甦與好轉，但總是缺乏關鍵性投資案，因此「菸斗雄」期望護國神山台積電能來高雄投資，榮耀高雄。

李淑芬指出，原以為像這麼大投資案，要歷經選址、環評、都審等相關問題，預期至少3年才有點眉目，沒想到短短1年就能落實，除感謝台積電外，更佩服市政府積極處理效率；朋友遇到「菸斗雄」還虧他說「台積電真的被你跪來了！」

身兼御宿旅館集團總裁的劉坤福直呼，不管是台積電，還是傳聞中的聯發科要來，他都舉雙手歡迎，這代表大廠對高雄有信心，未來台積電設廠，不僅能增加就業機會，也可望帶入更多人流，還能刺激餐飲、旅宿、觀光等各行各業經濟活絡。

南台灣客運董事長郭子義則表示，從竹科、中科、南科等經驗來看，可知道高科技產業能帶動整個地方發展，但高雄似乎有點太落後，所幸高雄市長陳其邁非常用心推動高科技產業，讓具有指標性意義的半導體龍頭台積電到高雄投資，他也對聯發科等其他企業來高雄投資，表示樂觀其成。

「民以食為天！各位的肚子就交由我們照顧！」高市烹飪公會理事長王俊華直說，歡迎任何產業、任何人要來投資高雄，更拍胸脯說來高雄不怕沒美食可吃。

韓八燒肉鍋物近期也推出尾牙春酒專案要讓老闆省錢、員工盡興，不僅延長用餐時間更提供麥克風音響場地供團體使用，預訂滿40人可享優惠價(平日午餐$699／晚餐$780，另加一成服務費) ，另外更加碼贈送每人一份牛舌，是新春饗宴慰勞員工的好選擇，(洽詢電話：07-5868351)