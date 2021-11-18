逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠

摩爾投顧分析師張志誠表示，台股18日不畏美股四大指數同步修正，終場上漲77點，收在17841點，櫃買指數同樣展現出內資買盤的積極度，盤中創226.25點波段新高。類股方面，金融指數續創1997年以來新高紀錄外，電子指數離歷史高峰也僅剩一步之遙，預期指數在碰高點時震盪機會加大，後續走勢仍要觀察美股和大盤動向，惟須留意追價風險。

美國恢復對雙面太陽能板的進口關稅豁免，這對大陸的太陽能業者無疑是一大利多，陸企少了關稅壁壘後，台廠將難以與之抗衡，太陽能供應鏈業者18日表現普遍疲弱，中美晶、元晶、茂迪、聯合再生、安集皆震盪小跌。

另外本周納入投資組合的M31，股價18日價漲量增，沿5日均線突破波段高點外，特斯拉在大陸已建設逾千座超級充電站，覆蓋全大陸超過360個城市，未來兩年目標要再擴大兩倍，打入充電槍量產的健和興成為主要受惠業者。此外，環保意識抬頭帶動電子紙的需求成長，振曜的彩色電子書今年營收占比雖只有個位數，但隨著良率提升、單位成本下降，預計明年起將開始出現大量換機潮；元太則看好柔性顯示器市場前景，揚州廠加碼投資17億元，布局聚醯亞胺膜（PI）自製產能，預估2023年量產。