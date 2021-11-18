疫情趨緩，年終迎接尾牙、春酒旺季的來臨，台南大員皇冠假日酒店推出優惠方案搶攻市場，不僅西式的尾牙春酒宴元素自助餐10人就能成行，中式桌席最低3桌就能舉辦的小型餐會。

台南大員皇冠假日酒店即日起至明年3月31日推出「福虎生豐慶有餘」尾牙春酒專案，3桌起的中式小尾牙或西式自助餐的尾牙都有得選。中式的宴會廳有「中式豐年宴」，主打台菜粵式雙饗宴菜色，平日每桌8888元+10%起至1萬8888元+10%不等，有像是吉祥潮粵拼盤、爐烤豚腱排佐蜜椒醬汁、巴西蘑菇燉雞湯、乾貝玉環鮮鮑魚、桂花香燜路易士排及松露菜肉飯等多樣變化搭配的菜色。

西式尾牙「西式慶派對」則是搶攻年輕人的尾牙春酒市場，菜色主打創意多元化，從現切的烤美國肩胛牛排、再到XO醬爆雙脆、樹籽蒸鮮魚、明爐烤鴨等，以及多款精緻西點等，每人1088元+10%。上述尾牙若在12月15日前簽約付訂還能享95折，並贈送果汁暢飲；凡桌價為1萬888元起，可享每桌每款加價999元可升等啤酒或紅酒暢飲。

「中式豐年宴」3桌以上、「西式慶派對」50人以上，單筆消費滿5萬，加碼送每張977元的289吧平日雙人下午茶券2張；消費滿10萬，加碼送每張2420元的廣式片皮鴨券2張；消費滿20萬元，加碼送每張價值989元的元素平日晚餐券6張；單筆消費滿50萬，則加送景觀套房平日住宿券1張，含2客自助式早餐，價值1萬8480元。

此外，「彩豐樓」也同步推出尾牙春酒專案，每桌1萬800元起+10%至1萬2800元+10%不等，贈送果汁暢飲，且享自備酒免收開瓶費的禮遇。自助餐廳「元素餐廳」也有加贈優惠，周一至周四時段，滿10位以上，即享免收10%服務費，再加贈第11位免費。周日至周五則是滿10位以上，享免收10%服務費；此專案須於訂位3日前支付3成訂金，且11歲以下孩子不列入人數計算。