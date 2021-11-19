因財報案件仍處訴訟，群聯(8299)潘健成主動辭任董事長暨董事職務，由顏暐駩接任，但潘建成依舊任職執行長一職位，群聯也持續看好營運動能依舊，朝向千億元營收規模邁進。

群聯董事長潘健成主動辭任董事長暨董事職務，據潘健成向公司董事會說明，其於民國105年所發生的財報事件尚在訴訟階段，縱其依法繼續擔任公司董事長資格不受任何影響，潘健成仍期符合公司治理的高標準，因此經審慎考量以及公司長期發展規劃後，主動辭任公司董事長暨董事職務。

儘管辭任董事長，但群聯董事會仍一致支持並要求潘健成續任執行長，群聯強調，體質健全，不僅集團營運不受影響，業績亦穩健中持續高速成長，持續邁向未來千億營收里程碑。

群聯董事會受理潘健成先生辭任書後，依法召開臨時董事會並推舉公司董事顏暐駩先生擔任董事長。

顏暐駩畢業於國立交通大學電機與控制工程學系，自民國90年起即任職群聯，歷任產品工程暨測試部經理，研發暨生產處長等職務，現任產品營運事業群副總經理，學經歷完整。顏暐駩對於群聯的核心技術發展、關鍵零組件採購、生產製造乃至品質控管等皆有充分歷練並貢獻卓著，因此，董事會一致推舉顏暐駩先生擔任董事長一職。