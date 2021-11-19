聯發科(2454)旗艦5G SoC(系統單晶片)現身，命名為天璣9000，採用台積電(2330)4奈米製程以及Armv9架構，由副董事長蔡力行領一線主管採線上形式，明年第一季就有機會在北美市場看見終端產品，副董事長蔡力行也表示，看好明年聯發科是健康成長的一年，營收上看200億美元規模。

聯發科天璣9000系列，是全球第一顆採用台積電(2330)4奈米製程的晶片，不僅如此，更是首顆採用Armv9架構的手機晶片，另外，天璣9000也是全球首顆滿足R16規範的手機晶片，支援最新技術8K、WiFi 6E、Bluetooth 5.3、LPDDR5等技術，期望藉由多項第一、以及領先優勢，劍指旗艦5G市場，讓聯發科在明年5G旗艦市場中有明顯的市占率成長。

蔡力行也在受訪時表示，看好明年聯發科依舊是健康成長的一年、獲利會繼續成長，營收上看200億美元。