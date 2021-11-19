早在今年10月就有不少網友在PTT問卦「麥當勞是不是偷偷漲價了？」。台灣麥當勞在18日發布訊息，正式宣布部分主餐單點調升1至5元、點心飲料最高調升7元。

台灣麥當勞考量整體營運策略，將自11月24日凌晨零時起調整部分產品價格；部分主餐單點調升1至5元，超值全餐主餐單點價格嫩煎鷄腿堡調降2元，薑燒豬肉長堡、煙燻鷄肉長堡2項價格維持不變，其餘15項調升；配餐價格不變，超值全餐平均調幅2.2%。

點心飲料類共計9項調降、14項調升，其餘15項維持不變，平均調幅4%。蘋果派、薯條、四季沙拉、勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅、吉事漢堡6項點心，單點價格調升3至4元；玉米湯小杯調升7元、大杯調升3元。汽水、紅茶、綠茶、奶茶、鮮乳、蜂蜜紅茶等7項飲料，單點價格調升3至5元。

另外，McCafé 四款大杯飲品，包括阿薩姆鮮奶茶、香草那堤、摩卡、焦糖瑪奇朵調降5元；巧克力與冰沙系列，包括蜂蜜檸檬冰沙、芒果檸檬冰沙、野莓檸檬冰沙，均調降2元。經典美式咖啡調降7元，價格自55元調降至48元，降幅13%。

台灣麥當勞表示，整體考量消費者喜好及市場反應，11月24日起，停止提供小杯「套餐咖啡」，消費者點選套餐時僅需加價10元即可升級為中杯「經典美式咖啡」；受廣大消費者喜愛的銅板輕鬆點「1+1=$50」、「甜心卡」買A送B等優惠組合持續供應。

有網友在PTT分享抗漲妙招，「沒動到1+1就還好，改1+1吃兩套」，「好險有買甜心卡！薯條漲3元，飲料漲5元」，「懂吃就不怕漲價啦！還好1+1=50跟甜心卡都還在」，「1+1 CP值又上升了」，「誰去麥當勞單點飲料 當然是搭餐或1+1啦」。