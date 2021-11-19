日友(8341)彰濱焚化二廠與北京醫療廢棄物處理稼動率回溫，第4季營運表現可望優於第3季。2021年全年度，在彰濱二廠產能利用率持續提升、北京潤泰二廠貢獻全年度營運，以及山東日照開始貢獻全年度營運，法人預估，今年度營收可望成長超過1成，獲利則因山東日照營運仍虧損，彰濱二廠產能利用率仍低，表現將和去年度差不多。

2021年疫情時代下，台灣醫療廢棄物處理量增加，日友醫療廢棄物整體稼動率將增加，法人預估，今年此部分營收可望成長2成，而2002年度在國內醫療廢棄物處理量小幅增加，將維持成長腳步。

日友事業廢棄物主要以彰濱廠為主，業務涵蓋焚化、固化與化學處理等。2022年，在彰濱一二廠焚化產能利用率持續提升至88~90%，其餘固化與化學處理營收可望呈現持平至微幅成長，法人看好事業廢棄物業績年增可望近1成。

日友在大陸區營運方面，北京醫療廢棄物在2021年第4季核准處理量增加20%，貢獻2022年全年度營運，山東日照在產能利用率提升，以及山西運城開始投入營運，2022年營收成長力道強勁。

展望2022年，日友台灣醫療廢棄物及事業廢棄物穩定成長，北京醫療廢棄物處理量增加、山東日照產能利用率提升、山西運城開始投入營運等挹注，日友營收及獲利將持續同步成長。