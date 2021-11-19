行政院農業委員會為因應氣候變遷，設定氣溫上升1.5℃、農業可用水資源減少10％、災變天候增加等三大核心情境，研擬農、林、漁、畜產業調適策略與整合科技開發技術，相關研究成果於今年12月將開始陸續以線上影片播出，19日特別精選分享農、林、漁、畜產業調適技術亮點成果，期待面對未來氣候挑戰，農民能及早應用技術落實於產業，以提高農業生產體系之韌性，穩定生產及維護糧食安全。

推動農、林、漁、畜產業調適策略與整合農業科技研發技術

農委會指出，今年8月聯合國跨政府氣候變遷委員會(IPCC)發表第6次評估報告(AR6)已明確提出，未來全球將面臨暖化與水資源循環變異的問題，對於農業生產環境勢必有明顯影響，該會針對氣溫上升1.5℃、農業可用水資源減少10％、災變天候增加等設定三大核心情境，建立農、林、漁、畜調適策略，以強化農業生產韌性為主軸，導入跨機關合作與開發技術，以降低未來之影響。

農委會表示，氣候變遷雖為長期研究議題，但該會所屬之農、林、漁、畜研發單位早已啟動不同階段之因應研究與技術推廣，協助農民面對嚴峻的氣候變化仍保有穩定生產。該會自109年起推動「因應氣候變遷之韌性農業體系研究」計畫，整合農、林、漁、畜科技研發能量，投入農業調適技術之開發已有成果，將逐步推廣產業應用。

導入氣象預測圖資剖析未來農業變化 協助產業調適更到位

農委會說明，本次發表的亮點成果，係運用氣象預測圖資透過科學方法，以模擬氣候變遷對農業生產的衝擊情境，剖析未來農業的變化，並分析2030、2040及2050年對產業的影響，提出產業調適之目標。另一方面，以氣溫上升1.5℃、農業可用水資源減少10％、災變天候增加等三大核心情境研發調適技術，應用目標包括重要農糧作物，如水稻、茶樹及敏感性果樹、蔬菜品項；林業則是針對防風林於強風危害下，開發監測技術提供調適管理資訊；水產部分則是優先建立養殖業面對強降雨之調適作為；畜產則以強化改善畜禽環境，以減少乳牛、肉牛及鵝之動物熱緊迫問題等，都已經導入科研量能，開發穩定生產的技術。

韌性農業持續擴散應用 提升農業因應氣候事件之抵抗力及恢復力農委會強調，氣候變遷是全球面對的問題，尤其農業生產環境與氣候息息相關，農業肩負糧食安全與生態維護的功能，更應及早研擬因應，並落實應用於產業生產與應變，才能為後代子孫維護農業生存的環境。

這次亮點成果發表為「韌性農業」揭開序幕，後續將於「韌性農業計畫成果暨資訊交流平台」發表各項產業的系列主題：包括建置糧食安全及風險指標、農業生產逆境與有害生物發生之調適、農業氣象資訊加值與生產環境評估等科研成果影片，以讓全民瞭解，為打造韌性農業體系，農委會的科研試驗機構所推出的方法與應用成果，期降低農業災損、穩定農產品供給及品質，減緩氣候變遷的衝擊。