儘管對通膨擔憂，但是據周五公布一項調查顯示，英國民眾在本月變得更有信心和更願意購買昂貴商品。
GfK消費者信心指數指數從10月的-17升到11月的-14，為近4個月來首見上升。10月的讀數則為今年初新冠封鎖以來的最差表現。
路透對經濟學家的調查為進一步惡化到-18。
GfK客戶策略主管Joe Staton表示，儘管通膨上升、利率可能走高，以及消費者對個人財務的樂觀程度有所降低，但市場對經濟的看法已經有所改善。
另外對於實體和線上零售業的好消息是，在黑色星期五和聖誕節前夕，重要採購意圖躍升7點。
GfK的消費者重大購物傾向指數從10月的-10升到-3，並較去年同期多出25點。
英國央行此前表示，通膨上升及其他壓迫家庭財政的因素，可能會減緩英國從新冠疫情中的復甦腳步。
據本周三公布的數據，英國10月消費者通膨達4.2%，為近10年來的高位，為英國央行目標的兩倍多。
GfK是在11月1日至11月12日對英國2000名民眾進行調查。
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