日本央行25日表示，當地10月SPPI(服務業物價指數)年增1%，並已連8個月走揚。這表示全球產品製造成本增加，通膨壓力已漸成形。

日本央行指出10月SPPI達105.4，為2001年11月以來最高。不過，SPPI的漲幅比同期躉售物價指數成長8%要小得多，顯示日本勞工薪資加薪速度慢，也拖累當地通膨增速。

仔細來看，日本10月SPPI上漲主因為運輸費用增加，因為全球對原物料需求孔急，故船公司才能把高燃油價格的成本，順利轉嫁給終端客戶。而在9月海運成本增加34.9%之後，10月年增率竟高達52%。

在飯店方面，相關經濟指數雖沒正成長，但衰退幅度已漸緩。因緊急狀態解除，消費力回流下，日本10月也從9月下滑7.4%後，縮小至減少2.9%而已。

日本央行認為，日企服務業價格正復甦中，一些商業活動因社交禁令解除後，可見需求回溫。但還是忌憚疫情後勢發展，故指數才沒有大幅揚升。

因日本經濟成長落後於其它已開發國家，即使現今生產成本大增，大部分的日企也默默承受不太敢轉嫁出去。以油價正以10幾年來最快速度在上漲，但日前公布的日本10月核心CPI(消費者物價指數)僅年增0.1%就可見一斑。