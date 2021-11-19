聯發科(2454)今(19)日推出眾所注目的旗艦5G SoC天璣9000，在名稱上未如先前市場所預言的天璣2000，但依舊主打兩大第一，該晶片同時是全球首顆採用台積電(2330)4奈米製程以及Armv9架構的手機晶片，但較令市場意外的是，該晶片並未搭載毫米波技術，由於今日的高峰會是美國為實體主場，聯發科也強調搭載天璣9000的晶片將在明年第一季在美國市場販售，美國算是目前全球發展毫米波較為普及的市場，聯發科無線通訊事業部副總經理李彥輯指出，明年聯發科將會推出新一代支援mmWave(毫米波)技術的旗艦晶片，該策略確實耐人尋味。

以全球5G市場來說，現階段多數5G營運商仍以部署Sub-6GHz網路為主，全球來說，以美國、日本在毫米波上走得較前面，幾乎所有主要電信營運商均已部署5G毫米波，而歐洲和東南亞近期也開始發展5G毫米波。聯發科首發天璣9000有意劍指美國市場，但卻未搭載毫米波，相較對手高通的旗艦產品均有毫米波功能下，聯發科的策略的布局也值得持續關注。

根據商用裝置上的實測結果，5G毫米波連網速率相較僅於6GHz以下頻段運行的5G連網速率快16倍，這些前所未有的實測結果，是基於Ookla Speedtest Intelligence提供的由美國使用者藉由商用裝置自發進行的測速數據。

有近半數(44%)的營運商仍有試驗、商轉毫米波頻譜的投資行為，代表大部分營運商仍有部署毫米波網路的規畫。此外，毫米波因擁有更豐沛的頻譜資源，也使得業者在毫米波頻譜取得成本上，較Sub-6GHz更具優勢。

聯發科此次天璣9000並未搭載5G mmWave技術，對此，無線通訊事業部副總經理李彥輯於會中回應，後續隨著5G布建逐步完善，明年聯發科將會推出新一代支援 mmWave 技術的旗艦晶片。

聯發科天璣9000不僅如預期採用台積電4奈米製程，也採用新一代Armv9架構CPU，包括1個Arm Cortex-X2核心、3個Arm Cortex-A710核心，頻率2.85GHz，4個Arm Cortex-A510能效核心，支援LPDDR5X記憶體，頻寬可達7500Mbps。