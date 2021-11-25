今天有市場派支持者刊登報紙廣告，大爆馬堅勇擔任光洋科董事長期間，投資中國光微半導體，而中國半導體有80％股權掌握在中資，甚至是中國官方手中，恐怕將光洋科(1785)更多的技術帶進光微半導體。而廣告刊出後，原本上午還可順利進入的中國光微半導體官網馬上關閉，顯示暫行關閉維護中，時機太過湊巧。

日前馬堅勇記者會上大罵台鋼在刨護國神山台積電的根，但傳出光洋科投資中國光微半導體後，台鋼王炯棻指出，台積電串聯起來的供應鏈，成為台灣最驕傲的經濟實力，若馬堅勇涉嫌錢進大陸、技轉中國屬實，這將傷害台灣的半導體產業非常鉅大。事實上到底是誰在刨護國神山的根？

今天媒體頭版刊出的內容指出，光洋科前董事長馬堅勇在2017年開始與中資合作開發3nm銅錳靶材，而馬堅勇自稱努力11年，終於在2020年5月將3nm銅錳靶材通過驗證，正式進入台積電供應鏈，到了2021年1月中國光微半導體就在寧波成立。

光微半導體官網資料顯示，今年3月光洋科成為創始股東，持股大約20％，也就是光洋科一打進台積電，光微半導體就成立，時間點的巧合，讓人不禁擔心光洋科把更多的技術帶進光微半導體。

在光微半導體在官網上的簡介，成立目的就是要為中國半導體和晶片產業的快速騰飛提供有力支援和幫助，主要生產銅鋁、銅錳、高純鎳鈷靶材，產品線覆蓋90-3奈米晶片製造工藝所需濺鍍靶材，這些都是光洋科從事的項目。

此外，光微半導體的股東有80％是中資，背後還有中國官方。今年9月，光微半導體完成天使輪融資引進「寧波市天使投資引導基金有限公司」，這家公司背後有兩個官方單位「寧波市人民政府國有資產監督管理委員會」以及「浙江省財政廳」，讓人擔心馬堅勇把光洋科的專利技術輸出給中資企業。

而光微半導體官網到下午五點時，仍關閉維護中。