擴大搶進環保利基應用，德化工大廠巴斯夫旗下非鄰苯二甲酸酯增塑劑Hexamoll DINCH在日本已獲得日本厚生勞動省的醫療應用許可，及日本衛生PVC協會（JHPA）的食品接觸應用許可後，再度宣告與日本文具製造商飛龍文具公司（Pentel）合作，將在日本、台灣生產的聚氯乙烯（PVC）橡皮擦中使用Hexamoll DINCH。

巴斯夫強調，Hexamoll DINCH是專為人體接觸應用而開發的非鄰苯二甲酸酯增塑劑。2002年推出以來投入700萬歐元，進行毒理性研究，獲全球眾多權威機構核准與認證。目前已在食品包裝、醫療器械和玩具等敏感應用領域建立穩固地位，用來取代傳統的鄰苯二甲酸酯。

日本飛龍文具公司成立1946年，製造了劃時代如藝術材料、超高聚合物鉛筆芯、自動鉛筆、毛筆等新產品，並發行世界各地，更是迄今唯一一家獲得戴明獎 (Deming Prize) 的文具製造商，在22個國家設有辦事處，全球6個國家設有工廠。

增塑劑是一種為PVC提供彈性的化學添加劑，它對橡皮擦的製造至關重要；日本市場目前約80％的增塑劑為鄰苯二甲酸酯。基於安全考慮，近年對鄰苯二甲酸酯增塑劑的使用限制不斷增加，特別是在歐洲。

為此，飛龍文具已在日本和台灣的PVC橡皮擦生產廠完全改用 Hexamoll DINCH，以取代鄰苯二甲酸酯增塑劑。截至2020年，飛龍文具生產的橡皮擦約80％是由VC製成，而飛龍文具在日本商店及海外銷售的所有PVC橡皮擦，如今均由 Hexamoll DINCH製成。

巴斯夫表示，飛龍文具成為巴斯夫亞太區的「Hexamoll DINCH 信賴夥伴」，並達成品牌聯盟，其中一項品牌活動即在橡皮擦包裝上註明成分品牌。

巴斯夫全球約110000名員工，產品分屬化學品、材料、工業解決方案、表面處理技術、營養與護理、農業解決方案六大業務領域：2020年巴斯夫全球銷售額約590億歐元。