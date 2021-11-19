「2021年亞洲卓越企業暨永續發展獎」（ACES）得獎名單公布，中油連三年從亞洲20個國家、400多家提名企業中脫穎而出，獲頒「永續獎-亞洲頂級永續倡導公司(Top Sustainability Advocates in Asia)」，主辦單位特別頒發金色永續獎盃予以肯定；總經理兼代理董事長李順欽榮獲「領導獎-個人-亞洲傑出領袖獎(Outstanding Leaders in Asia)」殊榮。

中油表示，由馬來西亞MORS Group舉辦的亞洲卓越企業暨永續發展獎歷年皆有相當多財富世界500大知名企業參加，包括沙烏地阿拉伯國家石油公司、塔塔諮詢服務公司、印度石油公司及三星集團等。中油獲得的「亞洲頂級永續倡導公司」獎項，意在肯定中油將各種企業社會責任倡議納入政策和營運，並在該計畫中有高水平的員工和高階管理人員的參與、環境和社會賦權。

面臨台灣淨零排放承諾與加強公司能源轉型工作等艱鉅的任務，李代理董事長成為首位獲得ACES獎亞洲傑出領袖獎的台灣公民營企業領袖，他以台灣中油的四大核心經營理念「安全、穩定、創新、和諧」，致力帶領公司為台灣經濟和環境做出最大貢獻，透過對研發和創新的持續投資來實現企業社會責任，從而實現台灣中油品牌的多元化轉型。