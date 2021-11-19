牛津經濟研究院19日指出，調查全球GDP近九成經濟體的活動近況，得出全球供應鏈中斷危機在本季（2021Q4）達到頂峰，經濟統計數據亦顯示，初步緩解的跡象開始浮現，如HARPEX 全球運費指數11月初開始鬆動。估計屆及2022年下半年，中斷危機應會緩解，但風險仍然存在、且傾向於下行。

瑞銀集團19日公布，估測台灣2022年GDP年增率3.1％，雖低於2021年的5.9 ％，仍已是歷史紀錄上偏向強勁增長的表現，供應鏈中斷2022年若能緩解，將有助於台灣電子業繼續支持台灣2022年經濟成長動能。瑞銀分析，儘管在2021年上半年爆發本土疫情，台灣GDP增長率在2021H1仍有8.3％，背後由多種因素結合，其一是台灣高度適應科技硬體需求的增長，COVID爆發期間在家工作WFH的需求爆增，是重要的支持。

其二，瑞銀指出，來自汽車生產進入數位轉型和5G週期的啟動等，為台灣產業帶來新的驅動力；其三，強勁的工業增長、投資增長穩健都發生在台灣境內，新增許多工作機會；其四，相對較好的疫情控制和線上服務的法規跟進，緩解了民間消費的部份負面影響。這些因素能讓台灣在供應鏈中斷緩解過程，優先回歸到疫情發生之前的常態。

法國外貿銀行亞太區經濟研究團隊指出，對於2022年供應鏈變動的估測，最大風險可能仍是疫情，尤其是對於疫苗接種率較低的國家，像部份貧困國家接種率僅有3.9％，俄羅斯疫苗接種率為38％，而且不一定是最有效的疫苗，新一輪疫情近期爆發，導致冬季來臨之際俄羅斯重新進入封鎖狀態。

牛津經濟研究院指出，供應鏈問題影響全球近九成的經濟體及其經濟活動，受到嚴重影響的經濟體，佔全球GDP的10％，包括德國和日本，這兩個經濟體最重要的產業就屬汽車行業，2021年完全身陷半導體短缺的嚴重打擊。近期調查，供應鏈瓶頸初步緩解的跡象浮現，其中之一是部份汽車製造商在第四季擴大生產，全球晶片銷售亦呈上升趨勢，需求和供給慢慢朝向平衡。惟，牛津團隊提醒，疫情的不確定暗示了瓶頸無法在2022年上半年緩解，封鎖措施會使支出轉向大宗商品，從而進一步擾亂供應鏈，2022年下半年才是適切時機。