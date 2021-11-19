小校新思維「整個屏東都是我的教學場域」，同安國小榮獲教學卓越獎金質獎。（同安國小提供／謝佳潾屏東傳真）

同安教學團隊研發一套整合騎讀、運思、愛藝等三軌課程，先帶孩子車騎至恆春等鄉鎮，除以200公里的騎讀跨越教學場域，也讓孩子親歷實境並探索、感受在地問題。（謝佳潾攝）

同安教學團隊研發一套整合騎讀、運思、愛藝等三軌課程，先帶孩子車騎至恆春等鄉鎮，除以200公里的騎讀跨越教學場域，也讓孩子親歷實境並探索、感受在地問題。（謝佳潾攝）

同安國小隱身鄉野，學生人數不到70人，但不怨小校資源不足，反自主擴大教學場域，將學生帶出教室外、把全屏東當成學習場所，而此不僅翻轉小校命運，連續3年招生率創新高，今年還入圍教學卓越獎，並於19日成績揭曉時榮獲金質獎肯定。

同安國小學生人數61人，但若以今年小一新生的學區名單來看，現在全校總學生數肯定跌破60人，因名單上僅3人，不過入學新生卻有14人，足足多4倍，可想見家長對學校辦學理念的認同，才願意將孩子送到「不山不市」的小學校。

同安的老師們自嘲道，學校因不處山區也不在市區，標準的「不山不市資源少」，加上少子化嚴重，近些年新生名冊上都是個位數，但他們並未因此放棄，總覺得資源少是別人認為的，而既然學校小、那就把教室變大，大到跟整個屏東一樣大。

溫姓老師指出，大眾對教學資源可能有刻板印象，覺得不是指經費就是軟硬體設備，但其實只要運用得當、什麼都能成為資源，而同安的資源就是「整個屏東都是我的教學場域」，正因學生不多，才能將孩子帶出校外做各種體驗與學習。

他說，教學團隊研發一套整合騎讀、運思、愛藝等三軌課程，先帶孩子車騎至恆春等鄉鎮，除以200公里的騎讀跨越教學場域，也讓孩子親歷實境並探索、感受在地問題，進而利用科技、運算思維解決問題，最後透過藝術服務如表演樂器等深入社區據點，與地方產生情感連結。

他驕傲道，同安的孩子總比同齡者有自信、視野開闊，因為他們不是只見到課本教的東西。同安翻轉小校的辦學理念除深獲家長認同外，今年也獲教育部肯定，從百餘學校中脫穎而出入圍教學卓越獎，並於最後一刻榮獲最高榮譽、金質獎的肯定。