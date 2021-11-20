全球約有 4,400 萬名阿茲海默症確診者，阿茲海默症患者隨著病程加劇，逐漸喪失認知、行動等方面的能力，至今仍沒有有效的根治方法。目前主流認為患者腦中 β-類澱粉（β-amyloid）斑塊沈積是造成疾病的主因。

美國布萊根婦女醫院（Brigham and Women’s Hospital）近日宣佈，將啟動全球第一個阿茲海默症的鼻噴劑疫苗試驗。這項候選疫苗運用免疫調節劑治療阿茲海默症，相關技術奠基在布萊根醫院 Howard L. Weiner 教授團隊累積 20 年的前臨床試驗成果之上。未來預期能預防阿茲海默症早期病發，以及延緩疾病進展。

●什麼是鼻噴劑型疫苗？

此款阿茲海默症疫苗屬鼻噴劑疫苗，其劑型優勢為可誘發粘膜免疫系統，這是肌肉注射疫苗無法達成的反應，此外相較肌肉注射所需的劑量也較低。

目前 FDA 少數核准的鼻噴劑疫苗包含 2003 年獲准的流感四價疫苗（Flumist），該疫苗由 AstraZeneca 旗下 MedImmune 所開發，這也是美國第一個應用減毒流感病毒技術所製造的疫苗。

●以免疫調節劑誘導清除患者腦部 β-類澱粉斑塊

布萊根婦女醫院將試驗的阿茲海默症疫苗，主要成份為免疫調節劑 Protollin，Protollin 由細菌來的蛋白質組成，目前已是可安全應用於人體疫苗的佐劑。

Protollin 會活化患者免疫系統，使周邊組織淋巴結中的白血球移動到大腦，並啟動清除腦部的 β-類澱粉（β-amyloid）斑塊。β-類澱粉（β-amyloid）沈積的成因，即是大腦免疫系統的微膠細胞（microglia）異常所致。

這項一期試驗預計招募 16 名 60-85 歲之間的早期阿茲海默症患者，實驗方式為一週接受兩劑鼻噴劑疫苗。最終評估此款疫苗的安全性、耐受性，以及 Protollin 如何作用於免疫系統，例如對白血球細胞表面標記、基因圖譜、及細胞功能方面的影響。

●Protollin 於 2019 年共同授權中國天境生物、江蘇恩華藥業

免疫調節劑 Protollin 最初由美國布萊根婦女醫院所研發，並於 2019 年共同授權給中國天境生物（I-Mab）以及江蘇恩華藥業，用於開發神經退化性疾病療法。今年 7 月，天境生物剛宣佈 Protollin 獲美國 FDA 核准 IND（Investigational New Drug）。

天境生物以及江蘇恩華藥業負責 Protollin 的​​開發、生產及商業化發展，此次布萊根婦女醫院即將展開的一期臨床試驗也由兩公司共同贊助。